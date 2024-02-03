Develi Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Develi Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 yenerek galibiyet elde etti.
Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Halit Cerid
Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Cepeda, Muhammet Ertuğrul, Nikitin, Yasin Aydın, Enis Ali Ay (Mustafa Susam, Yusuf Bakır, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)
TÜRŞAD: İbrahim Emet, Hamdi Erkan, Filho, Fatih Eren Uğur, Muhammet Kaya, Nazar Hetman (Kaan Bülbül, Selim Demir, Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Rahmi Çağlar Aksoy, Lecat, Muhammet Aray, Burhan Zorluer)
Setler: 30-32, 25-18, 25-21, 25-18
Süre: 132 dakika (45, 25, 31, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Develi Belediyespor sahasında TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti.