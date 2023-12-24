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Develi Belediye Spor Kulübü, Akkuş Belediyespor'u mağlup etti

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Efeler Ligi 13'üncü haftasında Develi Belediye Spor Kulübü, sahasında Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

SALON: Murat Kocatürk

HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

DEVELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Igor, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Cepeda, Yasin Aydın, Kemal Kayhan (L) Durmuş Metin ( Mustafa Susam, Enes Ali, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Nikitin, Egecan Avcıl, Burak Çevik)

AKKUŞ BELEDİYESPOR: Halit Kurtuluş, Mustafa Cervatoğlu, İvanov, Gunter, Enes Atlı (L) Umut Özdemir (Mikkel, Ahmet Can, Atakan Topal, Can Koç, Ali Eren, Batuhan Yurdagül)

SETLER: 22 – 25, 25 – 21, 21 – 25, 25 – 23, 15 - 08

SÜRE: 138

Efeler Ligi 13'üncü haftasında sahasında Akkuş Belediyespor'u ağırlayan Develi Belediye Spor Kulübü, maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yasin Aydın Develi Spor Spor Güncel Haberler

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