Develi Belediye Spor, Halkbank'a 3-1 mağlup oldu
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Efeler Ligi'nin 6'ncı haftasında Develi Belediye Spor, sahasında ağırladığı Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül
DEVELİ BELEDİYE SPOR: Enis Ali, İnovel, Muhammet Ertuğrul, Cepeda, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, (L) Durmuş Metin (Mustafa Susam, Abdullah Çam, Ricardo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Burak Çevik)
HALKBANK: Micah, Perrin, Yunus Emre, Nimir, Mirza, Doğukan Ulu, (L) Volkan Döne (Mert Matic, Earvin, Tuna Uzunkol, İzzet Ünvar, Serhat Coşkun, Deniz İvgen)
SETLER: 17-25, 15-25, 27-25, 22-25
SÜRE: 115 dakika
DİSKALİFİYE: Hüseyin Koç - 3'üncü Set: 24-25 (Develi Belediye Spor )
Efeler Ligi'nin 6'ncı haftasında Develi Belediye Spor, sahasında ağırladığı Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor