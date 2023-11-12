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Develi Belediye Spor, Halkbank'a 3-1 mağlup oldu

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Efeler Ligi'nin 6'ncı haftasında Develi Belediye Spor, sahasında ağırladığı Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.

SALON: Murat Kocatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Enis Ali, İnovel, Muhammet Ertuğrul, Cepeda, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, (L) Durmuş Metin (Mustafa Susam, Abdullah Çam, Ricardo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Burak Çevik)

HALKBANK: Micah, Perrin, Yunus Emre, Nimir, Mirza, Doğukan Ulu, (L) Volkan Döne (Mert Matic, Earvin, Tuna Uzunkol, İzzet Ünvar, Serhat Coşkun, Deniz İvgen)

SETLER: 17-25, 15-25, 27-25, 22-25

SÜRE:  115 dakika

DİSKALİFİYE: Hüseyin Koç - 3'üncü Set: 24-25 (Develi Belediye Spor )

Efeler Ligi'nin 6'ncı haftasında Develi Belediye Spor, sahasında ağırladığı Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yasin Aydın Halkbank Spor Spor Haberler

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