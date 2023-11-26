Develi Belediye Spor, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti
Efeler Ligi'nin 9'uncu haftasında Develi Belediye Spor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Sema Kayıkçı
DEVELİ BELEDİYE SPOR: Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Cepeda, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, İgor, (L) Durmuş Metin ( Mustafa Susam, Enes Ali, Onur İrteni, İnovel, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Burak Çevik)
GALATASARAY: Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Ahmet Tümer, Burak Güngör, Zimmermann (L) Beytullah Hatipoğlu (Mijailovic, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Ozan Ataseven, Çağatay Durmaz)
SETLER: 17-25, 25-19, 25-21, 22-25, 15-9
SÜRE: 133 dakika
Efeler Ligi'nin 9'uncu haftasında Develi Belediye Spor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.