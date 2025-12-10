Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket
Monaco-Galatasaray maçını izlemek için stada günler öncesinden elektrikçi gibi girerek reklam panolarının içine saklanan bir sarı-kırmızılı taraftarın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Monaco- Galatasaray maçını tribünden izlemek isteyen ancak bileti olmadığı için yaratıcı bir yöntem deneyen Galatasaray taraftarı, günler öncesinden stat çalışanı gibi içeri girdi. Elektrikçi yeleğiyle kamufle olan taraftar, reklam panolarının içine saklanarak maç saatini bekledi.
REKLAM PANOSUNDA OMLET YAPTI
Sosyal medyaya düşen videoda taraftarın, maç başlamadan önce saklandığı reklam panosunda küçük bir ocak kurup omlet yaptığı görülüyor. Bir yandan yemek hazırlayıp bir yandan da büyük bir sakinlikle beklemesi, izleyenlerin hem şaşkınlığını hem de gülüşünü tetikledi.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Taraftarın reklam panosunda geçirdiği sakin anlar, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından paylaşıldı. "Yılın en yaratıcı taraftarı", "Profesyonel saklanma taktikleri", "Bu nasıl bir özgüven" gibi yorumlarla videonun yayılımı daha da hızlandı.