Derbide tarihi gol!
Beşiktaş'ın Malili forveti El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisinde takımını öne geçiren golü atarak tarihe geçti. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş – Fenerbahçe derbilerinde gol atan ilk Malili oyuncu oldu. Ayrıca bu gol, Toure'nin kariyerindeki ilk kafa golü ve Beşiktaş'ın iç sahada Fenerbahçe'ye karşı attığı en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti.
Süper Lig'in dev karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın henüz 5. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Cerny'nin ortasında iyi yükselen El Bilal Toure, kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
TARİHE GEÇEN AN
Bu golle birlikte Toure, Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde gol atan ilk Malili futbolcu unvanını elde etti. Ayrıca 24 yaşındaki golcü, profesyonel kariyerinde ilk kez kafa golü kaydetti.
REKOR GİBİ BAŞLANGIÇ
El Bilal Toure'nin golü, aynı zamanda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı iç sahada attığı en erken ikinci gol olarak tarihe geçti. Tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, Beşiktaş taraftarı genç yıldızın performansına tezahüratlarla destek verdi.
DERBİDE YILDIZLAŞTI
Toure'nin tarihi golü, derbinin ilerleyen dakikalarına damga vurdu. Malili futbolcu, bitmek bilmeyen mücadelesi ve fizik gücüyle rakip savunmayı zor durumda bırakırken, Beşiktaş formasıyla en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.