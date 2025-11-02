Derbide tarihi gol!

Süper Lig'in dev karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın henüz 5. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Cerny'nin ortasında iyi yükselen El Bilal Toure, kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TARİHE GEÇEN AN

Bu golle birlikte Toure, Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde gol atan ilk Malili futbolcu unvanını elde etti. Ayrıca 24 yaşındaki golcü, profesyonel kariyerinde ilk kez kafa golü kaydetti.

REKOR GİBİ BAŞLANGIÇ

El Bilal Toure'nin golü, aynı zamanda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı iç sahada attığı en erken ikinci gol olarak tarihe geçti. Tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, Beşiktaş taraftarı genç yıldızın performansına tezahüratlarla destek verdi.

DERBİDE YILDIZLAŞTI

Toure'nin tarihi golü, derbinin ilerleyen dakikalarına damga vurdu. Malili futbolcu, bitmek bilmeyen mücadelesi ve fizik gücüyle rakip savunmayı zor durumda bırakırken, Beşiktaş formasıyla en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.