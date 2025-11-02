Haberler

Derbide tarihi gol!

Derbide tarihi gol!
Beşiktaş'ın Malili forveti El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisinde takımını öne geçiren golü atarak tarihe geçti. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş – Fenerbahçe derbilerinde gol atan ilk Malili oyuncu oldu. Ayrıca bu gol, Toure'nin kariyerindeki ilk kafa golü ve Beşiktaş'ın iç sahada Fenerbahçe'ye karşı attığı en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti.

  • El Bilal Toure, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.
  • El Bilal Toure, Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde gol atan ilk Malili futbolcu oldu.
  • El Bilal Toure'nin golü, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı iç sahada attığı en erken ikinci gol olarak kaydedildi.

Süper Lig'in dev karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın henüz 5. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Cerny'nin ortasında iyi yükselen El Bilal Toure, kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TARİHE GEÇEN AN

Bu golle birlikte Toure, Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde gol atan ilk Malili futbolcu unvanını elde etti. Ayrıca 24 yaşındaki golcü, profesyonel kariyerinde ilk kez kafa golü kaydetti.

Derbide tarihi gol!

REKOR GİBİ BAŞLANGIÇ

El Bilal Toure'nin golü, aynı zamanda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı iç sahada attığı en erken ikinci gol olarak tarihe geçti. Tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, Beşiktaş taraftarı genç yıldızın performansına tezahüratlarla destek verdi.

Derbide tarihi gol!

DERBİDE YILDIZLAŞTI

Toure'nin tarihi golü, derbinin ilerleyen dakikalarına damga vurdu. Malili futbolcu, bitmek bilmeyen mücadelesi ve fizik gücüyle rakip savunmayı zor durumda bırakırken, Beşiktaş formasıyla en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.

