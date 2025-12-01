Haberler

Derbide 1 Aralık kabusu! 5 maçın 4'ünü Galatasaray kazandı

Güncelleme:
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbi öncesinde, 1 Aralık tarihinde oynanan 5 derbinin 4'ünü Galatasaray'ın kazandığı ortaya çıktı. Bu durum, Fenerbahçe açısından '1 Aralık kabusu' yorumlarına neden oldu. 1 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin genel tablosu Galatasaray'ın belirgin bir üstünlüğüne işaret ediyor.

Süper Lig'de zirve yarışının giderek kızıştığı haftada Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. 32 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar farkı 4'e çıkarma peşindeyken, Fenerbahçe ise sadece 1 puan geride olduğu rakibini devirmeyi hedefliyor.

1 ARALIK DERBİLERİNDE GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Tarihi 1 Aralık'a denk gelen karşılaşma öncesi dikkat çeken bir istatistik gündeme geldi. Daha önce 1 Aralık tarihinde oynanan 5 derbinin 4'ünü Galatasaray kazandı, diğer mücadele ise golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu tablo Fenerbahçe açısından "1 Aralık kabusu" yorumlarına neden oldu.

TARİHTEKİ 1 ARALIK DERBİLERİ

1 Aralık gününde oynanan Fenerbahçe–Galatasaray karşılaşmalarının sonuçları şöyle:

  • 1946: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
  • 1956: Galatasaray 3-2 Fenerbahçe
  • 1963: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
  • 1966: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
  • 1990: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

Bu karşılaşmaların genel tablosu Galatasaray'ın belirgin bir üstünlüğüne işaret ediyor.

