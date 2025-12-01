Derbide 1 Aralık kabusu! 5 maçın 4'ünü Galatasaray kazandı
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbi öncesinde, 1 Aralık tarihinde oynanan 5 derbinin 4'ünü Galatasaray'ın kazandığı ortaya çıktı. Bu durum, Fenerbahçe açısından '1 Aralık kabusu' yorumlarına neden oldu. 1 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin genel tablosu Galatasaray'ın belirgin bir üstünlüğüne işaret ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışının giderek kızıştığı haftada Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. 32 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar farkı 4'e çıkarma peşindeyken, Fenerbahçe ise sadece 1 puan geride olduğu rakibini devirmeyi hedefliyor.
1 ARALIK DERBİLERİNDE GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ
Tarihi 1 Aralık'a denk gelen karşılaşma öncesi dikkat çeken bir istatistik gündeme geldi. Daha önce 1 Aralık tarihinde oynanan 5 derbinin 4'ünü Galatasaray kazandı, diğer mücadele ise golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu tablo Fenerbahçe açısından "1 Aralık kabusu" yorumlarına neden oldu.
TARİHTEKİ 1 ARALIK DERBİLERİ
1 Aralık gününde oynanan Fenerbahçe–Galatasaray karşılaşmalarının sonuçları şöyle:
- 1946: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
- 1956: Galatasaray 3-2 Fenerbahçe
- 1963: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
- 1966: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
- 1990: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
Bu karşılaşmaların genel tablosu Galatasaray'ın belirgin bir üstünlüğüne işaret ediyor.