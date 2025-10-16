Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ GÜZEL HABER

Gençlerbirliği mücadelesinin ardından sırasıyla erteleme maçında Konyaspor'la ardından Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a milli ara öncesinde Galatasaray maçında sakatlık yaşayan El Bilal Toure'den iyi haber geldi. Sağlık ekibi tarafından tedavisine devam edilen genç futbolcunun tedavisi büyük ölçüde tamamlandı. El Bilal Toure'nin Fenerbahçe derbisinde hazır olacağı ve süre verilmesi halinde sahaya çıkabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Serie A ekibi Atalanta'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan El Bilal Toure, ligde forma giydiği 5 maçta 1 gol kaydetti.