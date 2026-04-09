Nuggets, Grizzlies'ı 136-119 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı

NBA'de Denver Nuggets, Nikola Jokic'in triple-double yaptığı maçta Memphis Grizzlies'ı 136-119 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti. Jokic, 14 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist ile takımına önemli katkı sağladı. Ayrıca Oklahoma City Thunder da Los Angeles Clippers'ı yenerek 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Memphis Grizzlies'ı 136-119 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Nuggets'ta Jokic, sezonun 34. triple-double'ını yaparak 14 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist kaydetti.

Üst üste 10. galibiyetini alan Nuggets'ta Jamal Murray, 26 atarak takımının en skorer oyuncusu oldu.

Grizzlies'ta ise Cedric Coward, 27 sayı kaydetti.

Thunder'dan 7 maçlık galibiyet serisi

Batı Konsferansı lideri Oklahoma City Thunder deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-110 yenerek üst üste 7 ve son 20 maçın 19'unu kazandı.

Thunder'da Chet Holmgren, 30 sayı ve 14 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 20 sayı ve 11 asist kaydetti.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 20 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Kaynak: AA / Fatih Erel
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla aile pozu

Kızlarıyla aile pozu! Takipçileri yorum yağdırdı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı