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Denizlispor'un Son Haftası Zorlu Geçiyor

Denizlispor'un Son Haftası Zorlu Geçiyor
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Denizlispor, 3. Lig'de düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihinde ilk kez amatör küme riskiyle baş başa kalan kulüp, son hafta Niğde Belediyespor'u yenerek ligde kalma umudunu sürdürüyor.

DENİZLİ,

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftaya tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme korkusuyla giren Denizlispor ligde kalırsa 6 puanının silindiği sezonda zoru başaracak. Bu sezon ilk yarıda Süper Lig döneminden eski futbolcularından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince 4 puana düşüp puan tablosunda dibe demir atan Denizlispor, ikinci yarıda genç futbolcuları ve taraftarıyla yarışa tutunup umudunu son haftaya kadar korudu.

Ligde 20 puanla sondan ikinci sırada bulunan Denizlispor, son hafta cumartesi günü evinde Niğde Belediyespor'u yener, 22 puanlı Edirnespor deplasmanda Play-Off potasındaki Ağrı 1970 Spor'a, 21 puanla düşme hattındaki Büyükçekmece Tepecikspor da deplasmanda yine Play-Off'u garantilemeye çalışan Kahramanmaraş İstiklalspor'a puan kaybederse lige tutunacak. 6 puanı silinmese şimdiye kadar kurtuluşunu ilan etmiş olacak Türk futbolunun köklü kulübü son hafta düze çıkmaya çalışacak. Tarihi borç yüküyle 2021'de Süper Lig'den düşen Denizlispor, 4 yıldır yasaklar yüzünden transfer yapamayıp amatör ligin kıyısına kadar geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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