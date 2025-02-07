Denizlispor-Erciyes 38 FK Maçında Hakem Belli Oldu

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak Denizlispor- Erciyes 38 FK maçına hakem Murat Demir atandı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Pazar günü oynanacak Denizlispor - Erciyes 38 FK maçını Gümüşhane Bölgesi'nden Murat Demir yönetecek. Bu önemli doksan dakikada Murat Demir'in yardımcılıklarını Faik Sancaktutan ile Sadettin Ebrar Balcı üstlenecek.

Karşılaşmada Emrah Ergün ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. - KAYSERİ