Denizlispor'da Gökhan Süzen Kadro Dışı Kaldı
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Denizlispor'da yapılan yazılı açıklamada profesyonel futbolcu Gökhan Süzen'in teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kaldığı açıklandı.
Denizlispor'da yapılan yazılı açıklamada profesyonel futbolcu Gökhan Süzen'in teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kaldığı açıklandı.
Denizlispor'da deneyimli futbolcu Gökhan Süzen'in kadro dışı kaldığı açıklandı. Kadro dışı kalması konusunda detaylı bir açıklama gelmezken kararın teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Gökhan Süzen, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor