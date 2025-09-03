Denizli İdmanyurdu, Orta Saha Oyuncusu Yusuf Sunbat ile Anlaştı

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Denizli İdmanyurdu, iç transferde orta saha oyuncusu Yusuf Sunbat ile yeniden anlaştı. Denizli temsilcisi ile geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan 23 yaşındaki futbolcu yuvada kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçen sezon takımımızla şampiyonluk yaşayan, 25 maçımızda da ilk 11 oynayan orta saha oyuncusu Yusuf Sunbat ile anlaşmaya varmıştır. Yusuf Sunbat'a yeniden hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi. Denizli ekibinde transferde Çorum FK'dan kiralanan golcü Batuhan Kuru ise verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle takımdan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor