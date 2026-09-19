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Denizli İdmanyurdu, İbrahim Gürel'in iddialarını yalanladı, görevini sürdürüyor

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Denizli İdmanyurdu, İbrahim Gürel'in iddialarını yalanladı, görevini sürdürüyor
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Denizli İdmanyurdu 1959 SK, istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yönetimin görev başında olduğunu açıkladı. Kulüp, İbrahim Gürel’in sistematik hale getirdiği haksız haberlerle yıpratılmaya çalışıldığını, teknik ekip ve futbolculara güvenin tam olduğunu belirtti.

Denizli İdmanyurdu 1959 SK, yönetim kurulunun istifa edeceği yönünde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, mevcut yönetimin görevinin başında olduğunu belirtildi.

Ortaya atılan iddialarla kulübün hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada; "Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü Yönetim Kurulu kararlılıkla ve azimle görevinin başındadır. Kulübümüz faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmekte olup, Yönetim Kurulumuzun teknik ekibimize ve futbolcularımıza olan güveni tamdır. Son dönemde mevcut Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel tarafından sistematik hale getirilen, Kulübümüz hakkında kamuoyunda devamlı olarak haksız, mesnetsiz ve gerçeğe aykırı haber ve açıklamaların Kulübümüzü yıpratma amacı taşıdığı açıkça görülmektedir. Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü olarak Yönetim Kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla birlikte hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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