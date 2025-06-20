Denizli'de Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası Başladı

Denizli'de Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası Başladı
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Denizli'de düzenlenen ilk Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası'nda 22 takım mücadele ediyor. Tekden Hastanesi, Çardak Devlet Hastanesi'ni 8-4 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Denizli'de ilk kez düzenlenen Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvasında, 22 takım 5 grupta mücadele ediyor. Denizli Tekden Hastanesi, oynadığı ilk maçta Çardak Devlet Hastanesini 8-4 mağlup ederek, farklı bir başlangıç yaptı.

Denizli'de ilk kez düzenlenen Sağlık Çalışanları Futbol turnuvası yoğun bir ilgi ile başladı. Turnuvada yer alan Tekden Hastanesi çalışanları ilk maçta Çardak Devlet Hastanesi'ni 8-4 yenerek turnuvaya farklı bir galibiyetle başladı. Oktay Afyon'un 3 gol atarak yıldızlaştığı maçta Salim Çelik 2 gol, Mücahit Ünlü 2 ve bir golde Nebican Killeci'den geldi. Çardak Devlet Hastanesi'nin gollerini ise Can(3) ve Mehmet kaydetti.

E Grubunda yer alan Tekden Hastanesi, Çardak Devlet Hastanesi, Denizli 112 ve Denizli Ağız ve Diş Hastanesi 1 takımları ile eşleşti. 1.hafta karşılaşmasında, centilmence geçen karşılaşmada 3 puanın sahibi olan Tekden Hastanesi futbol takımı, grubun 2. Maçını 21 Haziran Cumartesi saat 19: 00'da Denizli 112 takımı ile karşılaşacak, son hafta ise Denizli Ağız ve Diş Hastanesi 1 ile E grubunu tamamlayacak.

Turnuvada başarılı bir sonuç elde etmek isteyen Denizli Tekden Hastanesi, Sabri Çağlar, Oktay Afyon, Nebican Killeci, Ahmet Deniz, Recep Işık, Salim Çelik, Görkem Ertok, Mehmet Tunçkın, Mücahit Ünlü, Mehmet Karaman, İrfan Akşit ve Ümit Yıldırımlar'dan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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