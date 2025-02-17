Denizli'de Karate Kemer ve Diploma Töreni Gerçekleşti

Karatede bir klasik olan kemer ve diploma töreni hafta sonu 170 sporcu ve ailelerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Denizlili genç Karatecilerin Diploma ve Kemer Yükseltme Töreni, Pamukkale Yurdu Konferans Salonunda yapıldı. Karate sporunun genç yeteneklerini onurlandıran görkemli törende 170 sporcu sahneye çıkarken, aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Türk Karatesinin Duayen ismi, Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü İhsan Kaya ve Denizli Karate Spor Kulübü Antrenörü Kerem Kaya'nın sporcularından oluşan karateciler, kemer töreninde bir araya geldi.

Genç yetenekler programda sahneye çıkarak öğrendikleri savunma teknikleri ve özgün koreografileri sergiledi. Sporcuların gösteri performansları izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösterilerin ardından, 170 sporcu sahneye davet edilerek yetkililer tarafından kemer ve diplomaları takdim edildi. - DENİZLİ