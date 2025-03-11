Denizli'de Halk Oyunları İl Şampiyonası Başlıyor

Denizli'de 12 kulübün 25 ekip Halk Oyunları İl Şampiyonası'nda figürlerini sergileyecek. 16 Mart Pazar günü başlayacak olan şampiyonada milli hakemlerden oluşan jüri puanlamasına göre dereceye girenler ödüllendirilecek.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu Denizli İl Temsilciliği organizasyonunda, 16 Mart Pazar günü saat 14.00'te başlayacak Halk Oyunları İl Şampiyonasında kulüpler sırayla sahne alacak. Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyonada, 12 kulüpten farklı kategorilerde 25 ekip yarışacak. Şampiyonaya katılacak ekipler, yarışmaların bir gün öncesinde prova için salonda yerini alacak.

Halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından, ekiplerin uyum ve performanslarına göre yapılacak puanlamanın ardından düzenlenecek törende dereceye giren ekiplere ödülleri takdim edilecek. - DENİZLİ