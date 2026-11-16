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Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın evinde Benfica'yı ağırlayacak

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Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın evinde Benfica'yı ağırlayacak
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FIBA Avrupa Kupası G Grubu 7'nci haftasında Yukatel Denizli Basket, yarın evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Süper Lig'de Çayırova Belediyespor'u uzatmada 101-98 yenen Denizli Basket, Benfica maçına moral buldu.

FIBA Avrupa Kupası G Grubu'nda mücadele eden Yukatel Denizli Basket yarın 7'nci hafta maçında evinde Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Basketbol Süper Lig'de ise dün oynanan maçta Çayırova Belediyespor'u uzatmada 101-98 yenen Denizli Basket takımı büyük moral buldu. Başantrenör Zafer Aktaş maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Çok zorlu maçtı. Oyuncular müthiş mücadele ediyor. Kazanan biz olduk. Uzun zamandır kazanamadığımız için normal sürenin sonunda da çok akıllı oynayamadık. İki tane hata maçı buraya getirdi. Ancak zihinsel olarak sağlıklı kalıp son beş dakikayı iyi oynadık. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Türk basketbolu için çok güzel. Seyir zevki çok yüksek, kalitesi çok yüksek bir maç oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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