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Denizli Basket, Anadolu Efes'e 85-76 yenilse de Benfica deplasmanına moralli gidiyor

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Denizli Basket, Anadolu Efes'e 85-76 yenilse de Benfica deplasmanına moralli gidiyor
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Denizli Basket, Süper Lig'de İstanbul'da Anadolu Efes'e 85-76 yenilerek 3 maçta 1 galibiyette kaldı. FIBA Europe Cup G Grubu'nda çarşamba günü Lizbon'da SL Benfica'ya konuk olacak Denizli ekibi, Portekiz deplasmanı öncesi moralini bozmadı ve Avrupa'da çıkışını sürdürmek istiyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi Anadolu Efes'e İstanbul'da 85-76 yenilerek 3 maçta 1 galibiyette kalan Yukatel Denizli Basket, Avrupa'da Portekiz deplasmanı öncesi moral bozmadı. Galibiyetle başladığı FIBA Europe Cup G Grubu'nun ikinci haftasında çarşamba günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da SL Benfica ile karşı karşıya gelecek Denizli ekibi kazanıp Avrupa'da çıkışını sürdürmeyi istiyor. Zorlu bir fikstürde olduklarını söyleyen antrenör Zafer Aktaş, çift kulvarı en iyi şekilde geçmeye çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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