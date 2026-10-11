Deniz Öncü, Moto2 Endonezya ayağında 25. cepten 22. sıraya yükseldi

Deniz Öncü, Moto2 Endonezya ayağında 25. cepten 22. sıraya yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da koşulan 17. ayağında 25. cepten başladığı yarışı 22. sırada tamamladı. Yarışı İspanyol pilot Izan Guevara ilk sırada bitirirken sezonun 18. ayağı 25 Ekim'de Avustralya'da koşulacak.
Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen 17. ayağında 22. oldu.
Lombok Adası'ndaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'ndeki yarış, 14 tur üzerinden yapıldı.
ELF Marc VDS takımı adına yarışan Deniz, 25. cepten kalktığı mücadeleyi 22. sırada tamamladı.
İspanyol pilot Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışı, 25 Ekim'de koşulacak.
Kaynak: AA