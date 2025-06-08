Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Birincilik Elde Etti

Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Birincilik Elde Etti
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabını kazanarak, bu kategoride kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabını birincilikle bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Motorland Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta tarihi bir başarı elde etti.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu, rakibi Diogo Moreira'yı son düzlükte 0.003 saniye farkla geçerek Moto2'de kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Türkiye'ye ilk Moto2 galibiyetini getiren Deniz Öncü, podyumda duygusal anlar yaşadı.

Deniz Öncü, aldığı bu sonuçla genel klasmanda 62 puanla 7. sıraya yükseldi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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