Deniz Öncü, Moto2'de Tarih Yazdı!

Deniz Öncü, Moto2'de Tarih Yazdı!
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Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 8. etabını kazanan milli sporcu Deniz Öncü, 0.003 saniye farkla birinci oldu ve Moto2'de zafere ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 8. etabını milli sporcu Deniz Öncü kazandı.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 8. etabı İspanya'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Deniz Öncü, MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan yarışta rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 0.003 saniye farkla damalı bayrağı önde gören Öncü, Moto2'de zafere ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Red Bull KTM Ajo takımında yarışan Deniz Öncü, kariyerindeki ilk galibiyeti aldı.

Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası genel klasmanında 62 puanla 7. sıraya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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