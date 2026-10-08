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Milli motosikletçiler Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Endonezya ve Portekiz'de piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 17. ayağı, 9-11 Ekim tarihlerinde Endonezya'nın Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yükselişe geçen ay-yıldızlı motosikletçi Deniz Öncü, ELF Marc VDS Yarış Takımı ile Endonezya'da yarın serbest antrenmanlara katılacak, 10 Ekim Cumartesi günü ise sıralama yarışında en iyi zamanı yapmaya çalışacak.

Mandalika Pisti'ndeki 22 turluk ana yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 08.15'te start alacak.

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de yarışacak

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun da yeniden döndüğü Dünya Supersport Şampiyonası'na ise Portekiz ayağıyla devam edilecek. Can Öncü ile birlikte Bahattin Sofuoğlu da Portekiz'de yarışacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağı, Portekiz'in Estoril Pisti'nde 9-11 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Şampiyonanın favori isimlerinden milli motosikletçi Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de yarın serbest antrenmanların ardından aynı gün superpolede yarışacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun 18 turluk ilk yarışı 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00'da, 18 turluk ikinci yarışı da 11 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA