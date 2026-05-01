UEFA Avrupa Ligi Yarı Finalinde Braga, Freiburg'u 2-1 Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga sahasında Freiburg'u konuk etti. Estadio Municipal de Braga'da oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlendi. Braga, milli futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın 8'inci dakikada attığı golle öne geçti. Freiburg bu gole 16'ncı dakikada Grifo'nun golüyle cevap verdi: 1-1. Braga'da Zalazar, 45+2'nci dakikada penaltı atışından faydalanamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Portekiz ekibinde 90+2'nci dakikada sahneye çıkan Dorgeles, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Braga sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, 90 dakikada sahada kaldı. Demir Ege, attığı golle takımının galibiyetinde başrol oynayan isimlerden birisi oldu. Yarı finalin ikinci karşılaşması 7 Mayıs Perşembe günü Almanya'da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı