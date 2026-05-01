UEFA Avrupa Ligi Yarı Finalinde Braga, Freiburg'u 2-1 Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga sahasında Freiburg'u konuk etti. Estadio Municipal de Braga'da oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlendi. Braga, milli futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın 8'inci dakikada attığı golle öne geçti. Freiburg bu gole 16'ncı dakikada Grifo'nun golüyle cevap verdi: 1-1. Braga'da Zalazar, 45+2'nci dakikada penaltı atışından faydalanamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Portekiz ekibinde 90+2'nci dakikada sahneye çıkan Dorgeles, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Braga sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, 90 dakikada sahada kaldı. Demir Ege, attığı golle takımının galibiyetinde başrol oynayan isimlerden birisi oldu. Yarı finalin ikinci karşılaşması 7 Mayıs Perşembe günü Almanya'da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı

"Kökünü kazıyacağız" mesajının ardından 13 ilde dev operasyon
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Nereden nereye: Eski model şimdi çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye: Servetini tüketen eski model sokaklara düştü
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor

13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı

"Kökünü kazıyacağız" mesajının ardından 13 ilde dev operasyon
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi