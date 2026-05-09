Milli para yüzücü Defne Kurt, Almanya'da gümüş madalya kazandı
Milli yüzücü Defne Kurt, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi müsabakasında açık yaş kadınlar 50 metre serbest kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Berlin'deki Dünya Para Yüzme Serisi müsabakasında açık yaş kadınlar 50 metre serbest kategorisi finalindeDefne Kurt, 27.83'lük derecesiyle gümüş aldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak