De Gea mı Navas mı? Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oluyor

Fenerbahçe kaleci transferinde ibreyi De Gea ve Keylor Navas'a çevirdi. Bonservisi elinde olan De Gea'nın yüksek imza parası istemesi transferin önündeki en büyük engel. Navas ile görüşmeler ise olumlu yönde ilerliyor.

Fenerbahçe'de 1 numaralı transfer önceliği kale. Sarı-lacivertliler, Manchester United'dan ayrılan De Gea ve PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Keylor Navas ile dirsek teması kurdu.

NAVAS İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU

Fanatik'te yer alan habere göre; şu an kulüpsüz olan David De Gea'nın istediği yüksek imza parası Fenerbahçe'nin elini zorlaştırıyor. Navas ile süren görüşmelerin ise olumlu seyrettiği öğrenildi.

ALTAY KIZAĞA ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansının tepki çekmesi sonrası Maribor karşılaşmasında kaleyi İrfan Can Eğribayat devralmıştı. Kurtarışlarıyla yıldızlaşan Eğribayat'ın yeni kaleci gelene kadar kaleyi koruması bekleniyor.