Darüşşafaka Lassa'nın yeni başantrenörü Yakup Sekizkök oldu

Darüşşafaka Lassa'nın yeni başantrenörü belli oldu. İstanbul ekibi, Selçuk Ernak ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine son olarak Anadolu Efes'te yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Yakup Sekizkök'ün getirildiğini duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Antrenörlük kariyerinde kulübümüzün altyapı sorumlusu olarak da görev yapan ve 2007'de başlayan A takım kariyeri süresince Banvit, Erdemirspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes kulüplerinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Sekizkök, bu anlaşma ile birlikte başantrenörlük kariyerine Darüşşafaka Lassa'da start verecek. Kariyeri süresince iki THY Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir EuroCup şampiyonluğu, bir FIBA EuroChallenge Kupası, beş Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve üç de Süper Kupa başarısı gösteren Sekizkök'e yeniden hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor