Damien Comolli, İtalyan devine gidiyor

Damien Comolli, İtalyan devine gidiyor
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Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'un başkanı Damien Comolli, yeni sezonda Juventus'un yeni CEO'su olarak göreve başlayabilir. Açıklamanın kısa süre içerisinde duyurulacağı belirtildi.

2020 yılından bu yana Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'de başkanlık görevini yürüten Damien Comolli için sıcak bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS'UN YENİ CEO'SU

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Juventus, Damien Comolli'yi kulübün yeni CEO'su ve sportif direktörü yapmaya hazırlanıyor. Torino ekibinde sportif direktör Cristano Giuntoli ile yollar ayrılacağı belirtilirken, Toulouse kulübünün başkanlığını yürüten Damien Comolli'yi hem CEO hem de sportif direktör olarak kulübe kazandırma kararı alındığı ifade edildi. Haberde, 52 yaşındaki Comolli ile görüşmelerin olduğu ve kısa süre içerisinde anlaşmanın açıklanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN YOLLANMIŞTI

Comolli, 2018-2019 sezonunun başında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmiş, 16 Ocak 2020'de görevinden alınmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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