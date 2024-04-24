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Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi

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NBA Batı Konferansı ilk turunda Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 96-93 yendi ve seriyi 1-1'e getirdi. Luka Doncic'in 32 sayılık performansıyla galibiyeti elde eden Mavericks, Clippers'ın evindeki avantajını kırdı.

Nba Batı Konferansı ilk turunda Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 96-93 yendi ve seriyi 1-1'e getirdi.

Nba'de play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 96-93'lük skorla mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi. Dallas'ta Luka Doncic 32 sayı, 9 asist, Kyrie Irving 23 sayı, 6 ribaund ve P.J. Washington da 18 sayı, 6 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Clippers'ta ise James Harden 22 sayı, 8 asist ve Paul George 22 sayı, 4 asist ile katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Doğu Konferansı

Milwaukee Bucks: 108 - Indiana Pacers: 125 (1-1)

Batı Konferansı

Minnesota Timberwolves: 105 - Phoenix Suns: 93 (2-0)

Los Angeles Clippers: 93 - Dallas Mavericks: 96 (1-1) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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