Daha önce bunu başarabilen yok! Nuri Şahin, Dortmund'un başında tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Strum Graz'ı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Nuri Şahin, Dortmund tarihinde ilk 7 iç saha maçının tamamını kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Strum Graz'ı konuk etti. Dortmund rakibini 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 3. galibiyetini aldı.
TARİHE GEÇTİ
4 maçta 3. galibiyetini alan Dortmund'da Nuri Şahin tarihe geçti. Nuri Şahin, Borussia Dortmund tarihinde ilk 7 iç saha maçının tamamını kazanan ilk teknik direktör oldu.
Almanya Ligi'nde ise lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde olan Dortmund, yavaş yavaş toparlanıyor. Oynattığı pozitif futbolla büyük beğeni kazanan Nuri Şahin, kendisini eleştirenlere adeta ders veriyor.