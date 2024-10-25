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Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Alanya'da Düzenleniyor

Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Alanya'da Düzenleniyor
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliğiyle bir satranç turnuvası düzenliyor. Turnuva 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve toplamda 15 bin TL ödül dağıtılacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla düzenlenecek olan Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'na tüm satrançseverleri davet etti.

ALKÜ ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası düzenlenecek. 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde ALKÜ Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek satranç turnuvasına katılmak isteyenler www.antalya.tsf.org.tr web adresine başvuru yapabilecek. Turnuvada 8 yaş ve altı kategorisinde birinci olan sporcuya bin TL, 10 yaş ve altı kategorisinde birinci olan sporcuya bin 250 TL, 16 yaş ve altı kategorisinde birinci olan sporcuya bin 750 TL ödül verilecek. Açık kategorisinin birincisi ise turnuvada 3 bin TL ödül alacak. Turnuvada toplam ödül miktarı 15 bin TL olacak.

Kenan Ahmet Türkdoğan: "Tüm satrançseverlerimizi davet ediyorum"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'na katılmak isteyen satrançseverlere çağrıda bulundu. "Büyük Usta" olma yolunda önemli bir basamak olan turnuvanın önemine değinen Rektör Türkdoğan, "ALKÜ olarak bilimin ışığında yürüttüğümüz akademik faaliyetlerimizin yanında birçok alanda şehrimizde bulunan keşfedilmemiş değerli yetenekleri de ülkemize kazandırmayı amaçlayan programlar yapmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda satrançta "Büyük Usta"ların ortaya çıkması için Türkiye Satranç Federasyonu ile Cumhuriyetimizin 101. yılına özel Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası düzenliyoruz. Tüm satrançseverlerimizi turnuvamıza davet ediyor, yeteneklerini sergilemelerini diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhuriyet Bayramı Alaaddin Keykubat Etkinlik Kültür Alanya Eğitim Spor

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