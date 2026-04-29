Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 4. etabın galibi Aniolkowski

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris-Fethiye etabını Polonyalı sporcu Stanislaw Aniolkowski kazandı.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dördüncü gün geride kaldı. Marmaris-Fethiye etabını World Tour takımlarından Cofidis'in Polonyalı sporcusu Stanislaw Aniolkowski 2 saat 52 dakika 51 saniyelik derecesiyle kazandı.

Etabın son kilometrelerinde Cofidis, Stanislaw Aniolkowski'yi birinci getirmek için çok çalıştı. Son metrelerde müthiş bir finiş kapışması yaşandı. Aniolkowski, harika bir atakla takımının yardımını geri çevirmedi ve etabı birinci bitirdi.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en uzun etabı olan 180,7 kilometrelik Patara-Kemer arasındaki yarış yarın koşulacak. Marmarnis-Kıran arasındaki kraliçe etabını kazanan ve genel klasmanda birinciliğini koruyan Khern Pharma takımının sporcusu Ivan Ramiro Sosa, yarınki yarışta da turkuaz mayoyu taşımaya devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı