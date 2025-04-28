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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2025'in İkinci Etabı Başladı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2025'in İkinci Etabı Başladı
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, Kemer'den Kalkan'a doğru 167,4 kilometre uzunluğunda pedal çevirmek üzere başladı. Yarışta sporcular, çeşitli mayolarla mücadele ediyor.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Kemer-Kalkan arasındaki ikinci etabı başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabının startı Antalya'nın Kemer ilçesindeki Olbia Park'ta verildi.

İkinci etapta turkuaz mayoyu Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Simon Dehairs, yeşil mayoyu XDS Astana takımından İtalyan sporcu Matteo Malucelli, kırmızı mayoyu Team Flanders-Baloise'den Belçikalı Jules Hesters, beyaz mayoyu ise China-Glory-Metech takımından Güney Afrikalı Willem Smit giydi.

Sporcular, TUR 2025'in en uzun ikinci etabında 167,4 kilometre pedal çevirecek.

Sprinterlerin ve tırmanışçıların ilk güç yarışına sahne olacak etap, Kalkan'da sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
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