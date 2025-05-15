ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? Nihayet son noktayı koydular
Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz adım! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı Başladı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabı, yelkencilerin Bandırma Vapuru'nu izleyerek 400 deniz milini aşarak Samsun'a ulaşmak için mücadelesiyle başladı. Yarışlar, 19 Mayıs'ta düzenlenecek törenle sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabı başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen yarışların Samsun etabının startı, İstanbul'dan verildi.

Dört gün boyunca Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyecek yelkenciler, milli mücadelenin başladığı Samsun'da Kurtuluş Kupası'nın sahibi olabilmek için yarışacak.

İstanbul Poyrazköy açıklarında yarışa başlayan yelkenciler, 400 deniz milini aşarak Samsun'a ulaşmak için mücadele edecek.

Yarışmacılar, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce öğrencinin katıldığı törenle uğurlandı.

Karadeniz'in zorlu şartlarında 4 gün boyunca yarışacak ekipler, 18 Mayıs'ta Samsun'a varacak. 19 Mayıs'ta Samsun'da Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu'nda düzenlenecek bayrak devir teslim törenine katılacak yelkenciler, denizde gerçekleştirilecek kortej geçiş töreninde de yer alacak. 19 Mayıs akşamında ise dereceye giren takımlara Tütün İskelesi Büyük Sahne'de düzenlenecek törenle kupaları takdim edilecek.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'imizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada Bandırma Vapuru'nun rotasında Karadeniz'in o meşhur çılgın şartlarında belki de dünyada yapılan tüm yarışlar içerisinde en zor ilk 10 yarıştan birini gerçekleştiriyoruz. Bu büyük mücadeleye katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi

Galatasaray kazandı, Süper Lig'in o ekibi Avrupa'yı garantiledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.