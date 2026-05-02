Erdoğan'dan Amedspor'a Süper Lig tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

