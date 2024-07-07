Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek yarı finalin kapısından döndü. 1-0 öne geçtiği maçı kaybeden A Milliler büyük üzüntü yaşadı.

ERDOĞAN, MAÇIN ARDINDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Berlin'de oynanan dev karşılaşmayı stattan takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç sonu soyunma odasına gitti. Erdoğan, milli futbolcularla tek tek tokalaşıp mücadeleleri için tebrik etti.

AZERBAYCAN'DAKİ PROGRAMINI İPTAL ETMİŞTİ

Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı programı iptal ederek Milli Takım'a stattan destek verme kararı almıştı.