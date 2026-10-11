Haberler

Crystal Palace, Glasner'in Nottingham Forest'ını 3-1 yenerek evinde ilk kez kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup ederek bu sezon evindeki ilk galibiyetini aldı. Oliver Glasner'in rakip olarak Selhurst Park'a döndüğü maçta Nottingham Forest 3. dakikada öne geçti, ancak Londra ekibi skoru çevirip puanını 7'ye çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.

Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner'in Federasyon Kupası ve UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadığı eski takımı Crystal Palace'a rakip olarak ilk kez Selhurst Park'a döndüğü maçta Nottingham Forest, 3. dakikada öne geçti.

Savunmanın arkasına şişirilen topta Anan Khalaili'nin ters kafa vuruşuyla topu önünde bulan ve sol taraftan ceza alanına giren Dan Ndoye, yerden bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

34. dakikada Morgan Gibbs-White'ın ceza alanından çektiği sert şutta, üst direkten dönen topu önünde bulan bomboş pozisyondaki Liam Delap'ın vuruşunu kaleci Walter Benitez çeldi.

41. dakikada ev sahibi ekip skora dengeyi getirdi. Jörgen Strand Larsen ile verkaç yaparak ceza alanına giren Quinten Timber'ın topukla bıraktığı topu Daichi Kamada tamamladı: 1-1.

Golden sonra baskısını artıran Londra temsilcisi, 45+4. dakikada 2-1 öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte Jefferson Lerma'nın kafa vuruşunda, top kaleci Matz Sels'in bacaklarının arasından geçerek filelerle buluştu: 2-1.

59. dakikada sol taraftan gelişen Crystal Palace atağında, James Mcatee'nin ayak koyduğu top, ceza alanındaki Jörgen Strand Larsen'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Sels'ten dönen topu Yeremi Pino ağlara gönderdi: 3-1.

Kalan bölümde skoru koruyan Londra ekibi, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti.

Crystal Palace bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, Nottingham Forest 5 puanda kaldı.

Kaynak: AA
Tarihsiz istifa dilekçesi mahkemeden döndü! İmzalı olsa da işine iade edildi

Patronuna açtığı davayı dilekçedeki tek bir eksikle kazandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar’dan 4 şart

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için 4 şart
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor

Ünlü isim Kayserilileri hedef aldı: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti

Süperstar kovboy kıyafetini giydi, halayın başına geçti!
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar

Türk iş insanının lüks villasına baskın! Tüm servetini gasbettiler
Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama

Kimlik şartına itiraz gelmişti! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı

Jandarmayı harekete geçiren görüntü!