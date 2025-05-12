Cristiano Ronaldo, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün rakibi oluyor

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo futbola başladığı kulübe geri dönebilir. Portekizli yıldız uzun yıllar sonra Sporting'e geri dönerse Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün rakibi olacak.

KEREM VE ORKUN'A RAKİP OLACAK

Fichajes'te yer alan haberde, Sporting forması giyen Viktor Gyökeres'i birçok takımın istediği ve bu yaz takımdan ayrılabileceği yazıldı. Aynı zamanda haberde, Ronaldo'nun futbola başladığı takıma geri dönmeyi düşündüğü belirtildi.

Portekizli yıldızın hedefi, millî takımla katılacağı son büyük turnuva olan 2026 Dünya Kupası'na kadar en üst düzeyde formda kalmak. Cristiano Ronaldo, uzun yıllar sonra Sporting'e geri dönerse Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün rakibi olacak.