Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo'nun, spor giyim devi Nike ile yaptığı anlaşmanın detayları yeniden gündeme geldi. Portekizli yıldızın sözleşmesinin toplam değerinin 1 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.

SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK ANLAŞMALARINDAN BİRİ

Ronaldo, Nike ile uzun yıllara yayılan ve ömür boyu geçerli olduğu belirtilen bir iş birliğine imza attı. 1 milyar dolarlık anlaşma, spor dünyasında yapılan en yüksek sponsorluk sözleşmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

SADECE SAHADA DEĞİL, MARKA DEĞERİNDE DE ZİRVEDE

Kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan Ronaldo, saha içindeki performansının yanı sıra global marka değeriyle de dikkat çekiyor. Nike ile yapılan dev anlaşma, yıldız futbolcunun ticari gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.