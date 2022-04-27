Trabzonspor yöneticisi Öztürk, TSYD'ye üyeleri ile bir araya geldi - Haberler

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Trabzonspor yöneticisi Öztürk, TSYD'ye üyeleri ile bir araya geldi

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor yöneticisi Öztürk, TSYD'ye üyeleri ile bir araya geldi

Trabzonspor yöneticisi ve 1461 Soğuksuspor Kulübü Başkanı Coşkun Öztürk, TSYD Trabzon Şubesi yönetim kurulu ile iftarda bir araya geldi.

Trabzonspor yöneticisi ve 1461 Soğuksuspor Kulübü Başkanı Coşkun Öztürk, TSYD Trabzon Şubesi yönetim kurulu ile iftarda bir araya geldi.

Bir restoranda verilen yemekte, Öztürkler Yapı Denetim Yönetim Kurulu üyeleri ve 1461 Soğuksuspor teknik heyeti de yer aldı.

Coşkun Öztürk, Trabzonspor'un özledikleri şampiyonluğuna artık gün saydıklarını belirterek, "Trabzonspor şehri hak ettiği şampiyonluğa inşallah bu hafta ulaşacak. Horonlarla, eğlenerek tüm şehir şampiyonluğu kutlayacağız." dedi.

Öztürk, bordo-mavili taraftarlara da mesaj göndererek, "Uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz o büyük sevincimize gölge düşürmeyelim. Sevincimizi en güzel şekilde yaşamak için kimsenin üzülmesine sebep olmayalım. Mutluluğumuza silah sıkmayalım. Bize yakışacak şekilde sevinelim, sevincimizi birbirimize sarılarak, şarkılar söyleyerek, horon oynayarak kutlayalım." diye konuştu.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

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