Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Esad'dan Suriye'yi kana bulama hazırlığı! 150 bin kişilik ordu iddiası

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, istifa etti

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, istifa etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk oldukları ve 1-0 kaybettikleri MKE Ankaragücü'n karşılaşmasının ardından basın toplantısında istifa etti. Şanlı, "İçeride oyuncu grubuma da söyledim, onlara teşekkür ettim, çalışmayacağımı dile getirdim" dedi.

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa etti.

"İÇERİDE OYUNCULARA "ÇALIŞMAYACAĞIM" DEDİM"

Tuncay Şanlı, çok fazla yorum yapmayacağını belirterek "Değmez de zaten. Benim ve ekibimin amacı şudur; futbol adına güzel şeyler yapabilir miyiz? Oyunsal olarak oyunculara ne verebiliriz? Derdimiz o. Hakemle ilgili oynarken de yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Çünkü yorumsuz bir durum var. İçeride oyuncu grubuma da söyledim, onlara teşekkür ettim, çalışmayacağımı dile getirdim" ifadelerini kullandı.

TUNCAY'IN ÇORUM FK RAKAMLARI

7 Mart'ta imzayı atan 43 yaşındaki genç teknik adam, Çorum FK'nın başında çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 1.5 puan ortalaması tutturdu. Ligde son iki maçını kaybeden ve play-off hattından uzaklaşan Çorum FK, 51 puanla 13. sırada bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeremoni:

Selçuk inan ve tuncaydan hoca moca olmaz

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

buda bal yapmayan arı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan duz:

Mücadele et alooo

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.