Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, istifa etti

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa etti.

"İÇERİDE OYUNCULARA "ÇALIŞMAYACAĞIM" DEDİM"

Tuncay Şanlı, çok fazla yorum yapmayacağını belirterek "Değmez de zaten. Benim ve ekibimin amacı şudur; futbol adına güzel şeyler yapabilir miyiz? Oyunsal olarak oyunculara ne verebiliriz? Derdimiz o. Hakemle ilgili oynarken de yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Çünkü yorumsuz bir durum var. İçeride oyuncu grubuma da söyledim, onlara teşekkür ettim, çalışmayacağımı dile getirdim" ifadelerini kullandı.

TUNCAY'IN ÇORUM FK RAKAMLARI

7 Mart'ta imzayı atan 43 yaşındaki genç teknik adam, Çorum FK'nın başında çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 1.5 puan ortalaması tutturdu. Ligde son iki maçını kaybeden ve play-off hattından uzaklaşan Çorum FK, 51 puanla 13. sırada bulunuyor.