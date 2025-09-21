Haberler

Çorum FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile Anlaştı

Çorum FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak takımın başına getirdi. Kulüp, yeni hocanın camiaya heyecan katacağına inandığını belirtti.

Çorum FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık sözleşme yaparak takımın başına getirdi.

Tahsin Tam ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Iğdır FK'den ayrılan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Çorum Futbol Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonundan itibaren Teknik Direktör Sayın Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Camiamıza büyük heyecan ve enerji katacağına inandığımız hocamıza, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.