Çorum FK, Kocaelispor'a 2-0 Mağlup Oldu
1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK, evinde Kocaelispor'a 2-0 yenilerek kötü bir performans sergiledi. Kocaelispor'un gollerini Mesut Can Tunalı ve Furkan Gedik attı. Çorum FK'dan Avounou, maçın son dakikalarında kırmızı kart görebilirken, Kocaelispor galibiyeti elde etti.
Yusuf ÇINAR/ÇORUM -
STAT: Çorum Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Nurettin Dinçer Demir, Sabri Öğe
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk.86 Ahmethan Köse), Thomas Verheydt (Dk.86 Kabongo Kasongo) Mehdi Boudjemaa (Dk.66 Daniel Avounou) Kerem Kalafat, Geraldo (Dk.90+6 Amar Catic), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk.66 Burak Süleyman)
KOCAELİSPOR : Gökhan Değirmenci, Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Ahmet Oğuz (Dk.90+6 Onur Öztonga), Josip Vukovic, Pedrinho, Barış Alıcı (Dk.74 Furkan Gedik), Mijo Caktas (Dk. 60 Yusuf Cihat Çelik), Ryan Mendes, Ahmet Sağat
GOLLER: Dk. 78 Mesut Can Tunalı, Dk. 90 Furkan Gedik (Kocaelispor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Avounou (Ahlatcı Çorum FK)
SARI KART: Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.
78'inci dakikada gelişen Kocaelispor atağında ceza yayında topla buluşan Mesut Can Tunalı, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
90'ıncı dakikada Furkan Gedik topla hareketlendi ceza yayı üzerinde Ahmet Sagat ile duvar pasında topla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden uzak köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
90+3'üncü dakikada Avounou bariz gol şansından rakibini düşürdüğü için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçta başka önemli bir pozisyon olmayınca Kocaelispor, 2-0 galip geldi.