Üye Girişi
Haberler

Çorum FK, Kocaelispor'a 2-0 Mağlup Oldu

Çorum FK, Kocaelispor'a 2-0 Mağlup Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK, evinde Kocaelispor'a 2-0 yenilerek kötü bir performans sergiledi. Kocaelispor'un gollerini Mesut Can Tunalı ve Furkan Gedik attı. Çorum FK'dan Avounou, maçın son dakikalarında kırmızı kart görebilirken, Kocaelispor galibiyeti elde etti.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM -

STAT: Çorum Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Nurettin Dinçer Demir, Sabri Öğe

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk.86 Ahmethan Köse), Thomas Verheydt (Dk.86 Kabongo Kasongo) Mehdi Boudjemaa (Dk.66 Daniel Avounou) Kerem Kalafat, Geraldo (Dk.90+6 Amar Catic), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk.66 Burak Süleyman)

KOCAELİSPOR : Gökhan Değirmenci, Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Ahmet Oğuz (Dk.90+6 Onur Öztonga), Josip Vukovic, Pedrinho, Barış Alıcı (Dk.74 Furkan Gedik), Mijo Caktas (Dk. 60 Yusuf Cihat Çelik), Ryan Mendes, Ahmet Sağat

GOLLER: Dk. 78 Mesut Can Tunalı, Dk. 90 Furkan Gedik (Kocaelispor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Avounou (Ahlatcı Çorum FK)

SARI KART: Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.

78'inci dakikada gelişen Kocaelispor atağında ceza yayında topla buluşan Mesut Can Tunalı, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

90'ıncı dakikada Furkan Gedik topla hareketlendi ceza yayı üzerinde Ahmet Sagat ile duvar pasında topla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden uzak köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

90+3'üncü dakikada Avounou bariz gol şansından rakibini düşürdüğü için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçta başka önemli bir pozisyon olmayınca Kocaelispor, 2-0 galip geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Tunalı 3-sayfa Futbol Çorum Spor Son Dakika

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden skandal karar! Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler

Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler
Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi

Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Umman ne demektir? Hangisi Jüpiter'in adlarından birisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez gol kralı çıkardı? Türkiye'nin farklı yörelerinde "tarla sincabı" veya "tarla faresi" içim kullanılan ifade hangisidir? PAOK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PAOK açılımı ne, PAOK ne demek? PAOK Yunan takımı mı? Hangi tarihi olayın gerçekleştiği miladı yılın rakamları, doğru biçimde tamamlanmış standart sudoku tablosunun bir satırında yan yana gelebilir? Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur? Ural Dağları hangi iki kıta arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur? Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)? Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });