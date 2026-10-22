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Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlığını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü

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Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlığını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü
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Çorum FK, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Burak Yılmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda dinamik ısınmanın ardından topa sahip olma, pas temposu ve sprint çalışmaları yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sekize dört sayısal üstünlüklü topa sahip olma organizasyonuna geçen kırmızı-siyahlı futbolcular, pas temposu ve topun hızlı dolaşımına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Alan kullanımı ve pas bağlantılarının öne çıktığı idman, üç tekrarlı sprint uygulamaları ile tamamlandı. Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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