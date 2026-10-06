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Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanı için Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaptı

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Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanı için Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaptı
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Çorum FK, 11 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman salonda aktivasyonla başladı; dinamik ısınma, 5'e 2 rondo ve pas çalışmalarının ardından dar alan oyunlarıyla çabuk karar verme üzerinde duruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 11 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların salonda gerçekleştirdiği aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular daha sonra sahaya geçerek dinamik ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından 5'e 2 rondo ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Futbolcuların yüksek tempoda sürdürdüğü bölümde topa sahip olma ve hızlı pas organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın devamında dar alan oyunlarına geçildi. Teknik heyet, bu bölümde oyuncuların çabuk karar verme, pas bağlantıları ve oyun içi reaksiyonları üzerinde çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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