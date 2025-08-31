Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü Mağlup Etti

Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü Mağlup Etti
Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Ankara Keçiörengücü karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyetin ardından, güçlü bir rakiple karşılaştıklarını ve dersi alarak 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti.

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Zor bir deplasmandan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiörengücü güçlü bir kadroya sahip, puan durumundaki görüntüleri hiç kimseyi yanıltmasın" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Zor bir deplasmandan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiörengücü güçlü bir kadroya sahip, puan durumundaki görüntüleri hiç kimseyi yanıltmasın. İlk devrede istediğimizi ortaya koyamadığımız bir oyun oldu ama bizim adımıza derslik bir maç oldu. Tüm futbolseverler adına da, oyuncularım adına da vermek istediğim mesaj şudur; futbol rehaveti asla kabul etmiyor, cezasız da bırakmıyor. Attığımız golden hemen sonra yediğimiz gol buna en güzel örnek. Bundan gereken dersi çıkarmamız gerektiğini bilincindeyiz. Bunu oyuncularımıza devre arasında da söyledik. İkinci yarı topun biraz daha bizde kalmasını sağlayarak avantajı elimize geçirdik. Zor bir deplasmandan 3 puan olarak ayrıldık. 4 maçta 12 puan alarak camiamızı mutlu ettiğimizden dolayı, kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
