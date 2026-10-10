Çorum'da 65 takımın katıldığı köyler arası turnuvada şampiyon Kınık Köyü FK oldu

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Çorum'da 65 takımın katılımıyla düzenlenen 2. Geleneksel Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası tamamlandı.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca (ASKF) düzenlenen 15 Ağustos'ta başlayan şampiyonaya kent merkezi ve ilçelerden 65 futbol takımı katıldı.

Yaklaşık 1000 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın Mimar Sinan Semt Sahası'nda oynanan final maçında Kayı Köyü FK ile Kınık Köyü FK karşılaştı.

Normal süresi 3-3 berabere tamamlanan karşılaşmada penaltılarda üstünlük sağlayan Kınık Köyü FK, şampiyon oldu.

Turnuvada Alaca Çopraşık Delikadir Spor ile Eskiceköyü Spor takımları da üçüncülüğü paylaştı.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından verildi.

Kaynak: AA