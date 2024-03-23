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Corendon Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu

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Corendon Alanyasporlu futbolcular Efecan Karaca ve Joao Novais, düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Alanyasporlu futbolcular Efecan Karaca ve Joao Novais, Alanyaspor Store Mağazası'nda düzenlenen imza gününde taraftarlar buluştu. İmza gününe yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satın aldıkları forma ve lisanslı ürünleri, Efecan ve Novais'e imzalatarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren etkinlik mağaza önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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