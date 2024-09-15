Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor Beraberliklerle Puanları Paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maç 0-0 berabere sona erdi. İki takım da gol bulamadı ve maçta sarı kartlar da dikkat çekti.
Stat: GAİN Park
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta (Dk. 79 Janvier), Augusto (Dk. 71 Christian), Efecan Karaca (Dk. 61 Serdar Dursun), Yusuf Özdemir (Dk. 79 Lopes), Hwang (Dk. 61 Cordova)
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Kilama, Cemali Sertel (Dk. 87 Cengiz Demir), Görkem Sağlam, Massanga, Diack, Rivas (Dk. 87 Bamgboye), Fernandes (Dk. 77 Boutobba), Strandberg (Dk. 59 Aboubakar)
Sarı kartlar: Dk. 20 Balkovec, Dk. 28 Makouta, Dk. 38 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 75 Massanga (Atakaş Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maç, 0-0 berabere sona erdi.
64. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Augusto'nun sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
88. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından Christian'ın sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kurtardı.
Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.