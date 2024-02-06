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Corendon Alanyaspor'un forvet oyuncusu Sochi'ye kiralandı

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Alanyaspor'un forvet oyuncusu Sergio Cordova, Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Cordova, Alanyaspor'da 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Corendon Alanyaspor'un forvet oyuncusu Sergio Cordova Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'ye kiralandı.

Alanyaspor'un 26 yaşındaki Venezuela'lı oyuncusu Sergio Cordova, satın alma opsiyonuyla Rusya Premier Lig'de mücadele eden Sochi takımına kiralandı.

2023-2024 sezonu başında Alanya ekibine transfer olan Cordova, 3'ü Türkiye Kupası, 18'i Süper Lig olmak üzere toplam 21 karşılaşmada forma giyerken, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cordova Rusya Sochi Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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